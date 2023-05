Speichermedien für Datensicherung: Eigenschaften von SSDs und HDDs im Vergleich

muss mir deshalb über die besonderen Bedingungen bei SSD als Sicherungsmedium noch keine Gedanken machen.

Die da sind?

Ich benutze SSDs über so viele Jahre, ich machte mir noch nie Gedanken über deren Nutzung. Ich gehe seit jeher bei "Festplatten" von einer Nutzungsdauer von 5 Jahren aus. Halten sie länger, ohne Probleme, ist alles gut.

Meine noch in Betrieb befindlichen SSDs sind alle über 5 Jahre alt.

In meinem aktuellen PC befinden sich 2 M.2 NVMe, die genau so behandelt werden, wie jede normale Festplatte vorher.

so dass beim Ausfall der Original-Platte und gleichzeitigem Ausfall einer Sicherungsplatte immer noch mindestens eine weitere Kopie existiert.

Ja, und wenn nicht, dann ist eben alles weg. Bringt mich das um? Sicher nicht.

Und wem die ganzen Sicherungen immer noch zu windig sind, der sollte sie sich in Blei gießen...

Unsere Magnetbänder früher waren auch nicht für die Ewigkeit und darauf habe ich Millionen-Umsätze gesichert.