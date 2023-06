Backupstrategie: Man macht ein Image der c:-Platte außerhalb von Windows!

Ich finde deine Backupstrategie verkehrt!

Man macht eine Spiegelung (Klon) oder ein Image der c:-Platte außerhalb von Windows und nicht innerhalb von Windows!

Hierbei wird das gesamte System plus aller Programme gesichert und im Bedarfsfall ist das alles in ein paar Minuten kompl. wieder hergestellt.

Es gilt dann das Datum der Spiegelung beim Zurückschreiben. Danach sind alle anderen Daten weg.

Ich mache sowas wöchentlich auf mehrere Platten (intern-extern) und somit habe ich keinerlei Verluste bis vielleicht ein paar Mails..

Aber, jeder wie er kann und selbst bastelt!

Nebenbei würde ich unter WIN11 mal in die Autostart-App reinschauen und alles deaktivieren, was da so eventuell mitbootet beim Start...

Gruß