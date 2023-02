2,5" externe Festplatten werden nicht erkannt

Hallo,

ich besitze einige externe 2,5" Festplatten die unter Win 11 nicht erkannt werden.Sie melden sich an und sofort wieder ab.Habe mehrere verschiedene Usb Kabel ausprobiert ohne Erfolg. Bei einer Festplatte ist sogar ein klackern zu hören.



Nun habe ich die Festplatten mal aus dem Gehäuse ausgebaut, und so an den pc angeschlossen,und siehe da, alle Festplatten werden problemlos erkannt.



Woran kann das liegen?



Grüße Stefan