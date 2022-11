Win10 PC erkennt Datenpartition vom Laptop nicht und umgekehrt...

Ein kurzer nächtlicher Hilferuf…

Ich habe in mein Laptop eine neue m2 SSD 1TB eingebaut und Win 10 Home neu installiert. Klappt soweit. Die Windows Partition C (90 GB) wird sowohl im Laptop als auch auf meinem PC (Win 10 professional) erkannt, wenn ich ich SSD in den Rechner einbaue.

Jetzt wollte ich eine Datenpartition D (300 GB) von meinem PC aus erstellen und mit Daten füllen.

Problem: der Laptop erkennt die Datenpartition, die auf dem PC erstellt wurde nicht. Und umgekehrt ebenfalls: der PC erkennt eine Datenpartition, die auf dem Laptop erstellt wurde nicht.

Wie gesagt: die Windows-Partition wird auf beiden Rechnern erkannt.

Kann mir das jemand erklären? Danke für Tips…

P.S.: Auf der älteren und kleineren Laptop m2 SSD (250 GB) waren ebenfalls 2 Partitionen (C:Windows / D: Daten), die beide auch im PC erkannt werden.