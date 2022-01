„System Bootet nicht nach Festplattenwechsel im Wechselrahmen“

Guten Tag. Ich habe in meinem PC (WIN10) einen Festplattenwechselrahmen und kann auch im laufenden Betrieb dort eine Platte tasuchen. Die Festplatte wird auch sofort erkannt und kann beschrieben werden. Nach einem Tasuch (ehemals 3TB) gegen eine größere Platte (8TB), die ich zovor als Zweitplatte zur Datensicherung in einem anderen PC hatte, bootet das System nicht mehr. In dem anderen PC hatte ich diese als interne Platte und die Datenträgerprüfung ergab dort keine Fehler. Stecke ich die Platte nach dem Bootvorgang ein, wird Sie erkannt und alles läuft super. Boote ich mit der Platte kommt "Reboot and select proper boot device". Ich habe keine weiteren Einstellungen geändert,lediglich die Festplatten getasucht. Setzte ich die 3 TB Platte wieder ein läuft der Bootvorgang. Sowohl die 3TB als auch die 8TB sind reine BackUp-Festplatten. Habt ihr eine hilfreiche Idee? Vielenb Dank vorab.