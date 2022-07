SSD plötzlich weg

Hallo Gemeinde,

wie in der Überschrift beschrieben, unvermittelt ist meine SSD, Samsung EVO860 1GB mit den Daten verschwunden. Also, Desktop auf, an den Kabel gewackelt, Kabel wurde getauscht, Steckplatz am Bord gewechselt, läuft wieder, bis zum nächsten mal.

Meine Frage wäre, SSD verabschiedet sich langsam, oder hat das Bord (Asus Prime B350-Plus) eine Macke?

Sicher, es ist schwierig eine Ferndiagnose zu stellen. Die Glaskugel, welche bei dem einen oder anderen auf den Schreibtisch steht wird auch nichts finden.

Ein Tipp, wa sein könnte wäre mir sehr hilfreich.

Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen.

Gruß

unhold06