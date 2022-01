„MP3 Player streikt ( No name )“

https://de.wikipedia.org/wiki/Franjo_Pooth#Unternehmert%C3%A4tigkeit_und_Insolvenz

https://www.ict-channel.com/telekommunikation/maxfield-glaeubiger-erhalten-nur-neun-prozent.107116.html

Sollte einem da besser schon was sagen und der Typ hat denselben China Müll verkauft und das sind alles Ex und Hopp Teile und die Teile konnte Veronas Anhängsel nicht ohne guten Grund so billig in China schießen und er ist auch deswegen und den vielen Reklamationen pleite gegangen.

https://www.windows-faq.de/2017/07/13/festplatte-oder-usb-stick-sicher-mit-diskpart-loeschen/

kann man da im Prinzip noch probieren und danach formatieren.