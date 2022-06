Microsoft fordert die SSD-Pflicht für Komplett-PCs

Die wirklich interessante Frage ist in meinen Augen nicht, wie bzw. warum sie das fordern können, sondern auf welchem Weg sie das durchsetzen werden.

Ich denke, dass läuft wider nach Schema K wie „Kosten“: „Liebe große PC-Hersteller, ihr bekommt Windows 11 zum Sonderpreise, wenn…“

Microsoft will vermutlich einfach nur gut aussehen. Wenn ein Rechner langsam läuft, heißt es heute schnell „Windows ist halt einfach Scheiße!“ Mit der Vorgabe potentere Hardware einzubauen, steuert man dem entgegen. Und es kostet Microsoft kein eigenes Geld. Würde man eine Überarbeitung von Windows starten, um es auf Geschwindigkeit hin zu optimieren, was im Endeffekt zum gleichen Erfolg führen würde (sofern man das denn schafft), würde man eine sicherlich nicht geringe Menge an Kohle bei Microsoft aufwenden müssen. Das schmälert aber den Gewinn. Mit einer Vorgabe an die Kunden kommt man da deutlich billiger weg. Und letztendlich zählt nur das, was Hinten rauskommt (H.Kohl).