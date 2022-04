Intenso, externe 2 TB-Festplatten USB 3, alle Schrott?

Moin,

ich brauche mal Euer Schwarmwissen.

Ich benutze eine externe USB-Festplatte als Filmdatenspeicher für meinen Raspberry Pi.

Nachdem ich jahrelang eine 1 TB-Platte genutzt habe, ist diese nunmehr zu klein geworden.

Natürlich habe ich mir dann eine 2 TB-Platte gekauft.

Nach kurzer Zeit (1 Monat), fingen die Filme bei der Wiedergabe an zu ruckeln, bis hin zum Stillstand. Irgendwann kam dann auch ein rythmisches Klicken dazu...



Also Filme gesichert und Platte zurückgeschickt. Mittlerweile habe ich die 3. Festplatte von Intenso. Die letzte ist gerade mal 1 Woche alt und fing gestern wieder an zu ruckeln...

Das kann doch nicht sein? Sind da ganze Chargen defekt? Oder alle? Ist das eine Fehlkonstruktion?



Was habt Ihr für Erfahrungen? Welche Platte (2 TB) könnt ihr empfehlen?

MfG

minbari