HDD über SATA/USB-Adapter geht nicht

Hallo miteinander

Vor etwa einem halben Jahr habe ich mir auf Anraten aus dem Forum hier (danke nochmals) einen SATA/USB-Adapter besorgt, um Daten von einer HDD aus einem geschrotteten Laptop auszulesen und diese fortan als Backup-Speicher zu verwenden. Das funktioniert bis heute alles bestens. Nun habe ich aber neulich einen DVD-HDD-Recorder geschlachtet. Also habe ich die HDD rausgenommen (das war fast noch das Einzige an dem Gerät, das noch funktionierte) und wollte sie ebenfalls mittels dem SATA/USB-Adapter mit einem PC verbinden. Leider tat sich da gar nichts - die HDD wird schlicht nicht erkannt, obwohl am Adapter die beiden Lämpchen schön leuchten. Ich habe es an zwei verschiedenen Geräte ausprobiert - daran liegt's offenbar nicht. Und auch der Adapter funktioniert ausser bei dieser HDD einwandfrei.

Das der HDD handelt es sich um diese hier:

Und im DVD-Recorder war sie mit folgendem Kabel verbunden:

Hat jemand eine Idee, weshalb das nicht funktioniert bzw. was ich tun könnte? Mehr so aus Interesse denn aufgrund eines tatsächlichen Bedürfnisses .

Gruss und danke im Voraus

Django