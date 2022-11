Hallo,

hatte das "Problem" schon einmal und habe es selbst lösen können, aber die Lösung inzwischen vergessen.

Also: habe mein Wechsellaufwerk vom alten PC (mit Win 10) ausgebaut und in meinen neuen PC (mit Win 11) eingebaut. Nun ist es so, dass die HDD-Festplatten mit viel Musik und anderen Dateien, erst erkannt werden, nachdem der PC neu gestartet ist.

Bitte helft mir mein Gedächnis wieder aufzufrischen, indem ihr mir die Lösung dieses Problems mitteilt.

Gruß, Karl