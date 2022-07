Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung

Ich habe eine HDD in eine ICY Box eingebaut und per USB an meinen Desktop angeschlossen. Die HDD wird über ein Netzteil mit Strom versorgt.

Beim Anschluß an den PC erklingt der bekannte Ton aber im Explorer ist die Platte nicht zu seheh Unter Geräte steht; Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreinung Treiberfehler.

Bei einem Reboot des PC ändert sich nichts auch aus/einschalten der HDD ändert nichts es fehlen offenbar Treiber für die HDD.

Weiß jemand wie ich die über USB und mit externem Netzteil versehene Platte mit den Treibern versorgen kann. Einbau in den Desktop ist nicht möglich.