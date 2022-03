Empfehlung für externe Festplatte (HDD)

Hallo,

eine Frage zu einer eigentlich primitiven Sache. Meine externe Backup-Platte (HDD) fängt an, Geräusche zu machen.Die habe ich damals (2008) ziemlich unbedarft gekauft. Verkäufer gefragt und gekauft. Bin damit gut gefahren, seitdem keine Probleme gehabt. Wollte mir jetzt eine neue bestellen (4TB), aber umso mehr ich lese, umso weniger kann ich mich entscheiden. Die SMR-Schreibweise scheinen ja alle Festplatten zu haben, was sie ja langsamer machen soll. Eigentlich dachte ich an eine WD Elements. Hier soll aber wieder ein Controller im Gehäuse verbaut sein, nach dessen Ausstieg die Platte nach Ausbau aus dem Gehäuse nicht mehr lesbar sein soll. Andere sind lt. Test recht schnell, nach Bewertungen der Nutzer aber ziemlich langsam. Viele nach kurzer Zeit ausgestiegen.

Was nutzt Ihr so als Datengrab? Gibt es Empfehlungen, welche Platten langlebig sind? Ich weiß nicht mehr, was ich nehmen soll.

MfG

Cruser