„USB-Stick Datenrettung“

Sieht so aus als müsste ich den Stick wohl beerdigen.



Das hätte ich jetzt sowieso angenommen:-(



Bist Du mit testdisk so vorgegangen?



Photorec arbeitet so ähnlich wie ddrescue und da solltest Du ebenfalls den kompletten Stick auf ein anderes Laufwerk kopieren und dort die Daten durchsuchen.



Mit mehreren Tools an den Daten zu schrauben erhöht m.E. nur die Wahrscheinlichkeit, noch mehr zu vermasseln.



Immerhin sind die zwei Tools auch Linux-Programme und mit ddrescue-gui oder ddrescueview gibt es grafische Tools für´s Bedienen.