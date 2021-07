Hallo

Kann mir jemand sagen, ob es besser ist bei externen Harddisks das NTFS oder FAT32 Dateisystem zu nutzen in Bezug auf den Fall, dass man Daten wiederherstellen muss, falls die Platte defekt geht? Ist da das eine über das andere System zu bevorzugen, so dass die Datenrettung einfacher, schneller, sicherer etc. vonstatten gehen kann?

Gruss und Dank

Thomas