„HDD startet nicht mehr, Daten aber wichtig“

Hallo,

habe hier eine Seagate ST1000DM003-1CH162 1000,2 GB, mit wichtigen Daten, von einem Bekannten. Backup ist keines vorhanden.

Sein Windows 7 Rechner startet nicht mehr.

Neuen PC bereits gekauft, Daten von alter HDD aber extrem wichtig.

Obige HDD ausgebaut. HDD an mein Windows 10 per USB 2.0 to SATA II Adapter angeschlossen.

Windows zeit HDD als Lokalen Datenträger an und möchte diesen formatieren.

CrystalDiskInfo zeigt den Gesamtzustand und Temperatur als Gut an.

Habe das MiniToool Partition Wizard gestartet, da es angeblich formatieren kann, die Daten aber erhält. Das Tool zeigt die HDD als I: (Other) an. Ein Formatieren wird aber nicht mehr angeboten.

Bei einer anderen HDD wurde das Formatieren mit dem MiniToool Partition Wizard damals angeboten, die Daten waren danach vorhanden. Deshalb habe ich es hier auch versucht, aber ohne Erfolg.

Komme nicht weiter. Hat von Euch einer eine Idee?

Danke für Eure Mühe.

Gruß

Jörg