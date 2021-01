„Gibt es nicht bootfähige USB-Sticks?“

Hallo Userschaft,



reflexartig beantwortete ich solche Fragen immer mit "Ja, die Möglichkeit besteht!", weil ich diese Info in Internetforen mitbekommen habe und es auch immer schön gebetsmühlenartig wiederholt wird.



Aber trifft dies wirklich zu? Bzw: Trifft dies wirklich noch zu? Oder ist das nur eine nerdige Urban Legend, die durch ständige Wiederholungen im Internet sich selbst "bestätigt".



Ich habe im Laufe der Jahre div. USB-Sticks genutzt und mit noch keinem dieses Problem beobachtet. Auch habe ich bisher noch keinen konkreten Stick genannt bekommen, auf dem dies zutrifft.



Was mir dazu einfällt wäre:



* Das war einmal in grauer Win9x-Vorzeit der Fall. (USB 1.0?)

* UEFI-Einstellungen wie "FastBoot" oder "SecureBoot" verhindern das Booten von einem Stick und dieser Effekt wird falsch gewertet.

* Die Partition auf einem USB-Stick ist schlicht und ergreifend nicht "aktiv" geschaltet.



Daher interessiert mich:

Habt ihr schon mal einen Stick gefunden, der technisch bedingt "nicht bootbar" war und welcher war es?