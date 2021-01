„Externe Samsung-SSD an TV und PC nutzen“

Ich nehme an, dass die Platte für dein TV-Gerät in irgendein linuxspezifisches Format formatiert wird - also ext3, ext4 oder so. Damit kannst du sie so für dein Windows wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen, weil dieses BS mit diesen Formaten nichts anfangen kann.

Steht denn in der Anleitung, in welches Format die Platte für den TV formatiert wird?

P.S.: Wenn die Platte in NTFS formatiert wird, wie es hier: Klick beschrieben wird, dann sollte sie unter Windows auch problemlos erkannt werden.