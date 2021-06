„25 Milliarden Ausschaltungsabbrüche“

Das würde ich angesichts von etwa 300 Einschaltvorgängen und anhand der Betriebsstunden für "Humbug" halten.



Wenn die SSD theoretisch so einen Kabelaffen hätte, dass sie ständig eine unterbrochene Stromzufuhr hätte, dann würdest Du das definitiv auch anderweitig merken mit Freezes usw. Und irgendwelche Standby-Modi oder was auch immer halte ich als umgelegten Wert für irgendetwas Anderes auch für eher unwahrscheinlich und die SMART-Werte erzählen da meines Erachtens schlicht Mumpitz. Eine derartig hohe Anzahl harter Abschaltvorgänge hätte die SSD anzunehmen bereits den Garaus gemacht.



https://qnap-community.de/forum/index.php?threads/western-digital-red-8tb-nas-hdd-wd80efzx-im-testlabor.176/#post-1663



https://extreme.pcgameshardware.de/threads/frage-zu-crystal-disk-info.316667/



Was mir zumindest bei den aktuellen Werten mehr Kmmer machen würde, ist die Temperatur von 43°C. Das ist für eine SSD schon recht warm.



Edit: Habe gerade "registriert", dass es sich um einen HDD handelt. Dann sind die Temperaturen i.O. Die von Dir bemängelte Anzeige ist m.E. dennoch Voodoo.