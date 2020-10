„Windows erkennt selten HDD nicht - dringend austauschen?“

Neben dem Daten- und Stromkabel kann auch der SATA-Port zicken. Also falls Dir das möglich ist, stecke auch da einmal einen anderen an. Manchmal sind es nur etwas "gammlige" Stromanschlüsse.



Ggf. ist es auch das Netzteil selber, welches beim ersten Einschalten schwächelt. Falles es bereits etwas älter ist und womöglich ein No-Name, würde das auf jeden Fall auch in Betracht ziehen.



Weiterer Ansatz kann sein, dass bei SSD+HDD das Hochlaufen der HDD einfach zu lange dauert und diese daher erst beim Neustart "mitgenommen" wird. Dazu kannst Du auch beim BIOS-Start einmal die Pause-Taste auf der Tastatur drücken, um den Boot-Prozess anzuhalten, und wartest, bis die HDD akustisch hochgelaufen ist. Drückst Du dann Enter und das Ding wird danach normal angezeigt, liegt die Macke eher in dieser Richtung.



Für einen einfachen Test langt auch CrystalDiskInfo oder die Smartmontools.



Auf jeden Fall würde ich spätestens jetzt eine weitere Platte besorgen und entweder ein Backup der Daten machen öder diese 1:1 auf die neue Platte kopieren. Denn auch wenn die SMART-Werte ok sind oder das Ding mechanisch in Ordnung ist, aber nur zu langsam hochspindelt, kann so eine Platte von jetzt auf nachher hin sein.