SSD nach 5 Jahren - austauschen?

Habe vor etwas mehr als 5 Jahren SSD gekauft (für 53eur damals):

SanDisk SSD 128GB SATA III 42126 Zoll bis zu 475MB/s lesen

Ich habe manchmal gelesen dass SSD's eine begrenzte Lebensdauer haben und dann mal zuende sind und plötzlich nicht mehr funktionieren.

Die Festplatte ist seit 5 Jahren so täglich etwa 15h im Betrieb (als windows-partition).









Meine Idee: Lieber jetzt Neue kaufen, und meine jetzige SSD einfach klonen.

Weil was ich vermeiden will ist den Aufwand meinen Computer, Betriebssystem, Programme, Desktop-Hintergrund und 1000 weitere Sachen wieder so installieren zu müssen bis alles wieder schön eingerichtet ist wie ich alles mag. (Da brauche ich ohne Scherz wohl so 20h dafür insgesamt)





240gb variante SanDisk ssd kostet nur mehr 30eur, das ist ja fast nix

SanDisk SSD PLUS 240GB Sata III 2,5 Zoll Interne SSD, bis zu 530 MB/Sek

bzw weiß nicht ob sich diese teurere für 39eur lohnt

SanDisk Ultra 3D SSD 250GB (geeignet für lesen mit bis zu 550 MB/Sek., schreiben mit bis zu 525 MB/Sek.)

Danke für Kommentare!