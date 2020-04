„Speicherproblem“

Unter W 8.1 war der größte Teil C:/ zugeordnet.

Darunter kann man sich nicht viel vorstellen.

Wie groß war unter Windows 8.1 die Partition "C:" (und wie groß die anderen)?

Und wie stellt sich die Situation jetzt dar?

Du kannst die aktuelle Situation in der Datenträgerverwaltung ermitteln. Am besten machst Du dort mal einen (aussagekräftigen) Screenshot und stellst den hier rein. Dann sehen wir schon mal, wie es jetzt aussieht.

Grundsätzlich kann es durchaus passieren, dass Windows beim Upgrade von Win 8.1 auf Win 10 die Partitionierung der Festplatte ändert.

Windows 10 greift da z.T. eigenmächtig ein und fügt weitere Partitionen nach eigenem Belieben hinzu. Diese sind aber meist recht klein (< 1000 MB), so dass sich am grundsätzlich verfügbaren Platz auf C: (und den anderen vorher schon vorhandenen Partitionen) nicht viel ändern sollte.

Gruß, mawe2

PS: Noch eine Frage, die mir jetzt eingefallen ist: Du schreibst oben

Nachdem ich W 10 installiert habe

, beziehst Dich dann aber auf ein vorher vorhandenes Windows 8.1. Hast Du Windows 10 als Upgrade vom vorhandenen Windows 8.1 oder als saubere Neuinstallation installiert?