„Speicherplatzerweiterung: Macht M2 SSD hier Sinn?“

Hallo zusammen,



mein letzter Beitrag hier dürfte über 10 Jahre her sein. Habe ich damals noch Zeitschriften verschlungen und mich sattelfest im Thema gefühlt, so muss ich zugeben: Heute bin ich leider raus - und hoffe jetzt auf eure Expertise bei meiner Frage! ;-)



Ich möchte meine Festplattenkapazität aufrüsten - liegt hauptsächlich an der speicherfressenden Videobearbeitung. Aktuell nutze ich eine Samsung SATA SSD. Mein Mainboard (Gigabyte GA-990FX-Gaming AMD 990FX So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail) hat aber auch einen M2 SSD Anschluss.

Ich habe mich mal ein wenig umgeschaut und die Samsung MZ-V7S1T0BW 970 EVO Plus 1 TB NVMe entdeckt. Jetzt meine Frage: Passt die auf mein Mainboard? Vermutlich ja. Aber nutzt mir die Geschwindigkeit überhaupt etwas, oder ist unter Umständen mein Mainboard (immerhin von 2016) das Bottleneck? Falls ja, wäre ich dann mit einer SATA-SSD besser dran?



Ich freue mich über Tipps und Ideen. Besten Dank im Voraus! :-)



Viele Grüße,

Sam