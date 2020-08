„MicroSd mit Passwort sichern“

Ich nehme an, es geht um das Verschlüsseln der Karte im Smartphone.



So auf die Schnelle bietet sich m.E. da EDS als kostenpflichtiges Programm/App an. Ist halt von den Russen;-)



Die Smartphone-internen Geschichten sind immer an das Endgerät gebunden. Daher ist das Lesen der Karte im (gestohlenen) Gerät weiter möglich und ein Auslesen der Karte ausserhalb des Geräts nicht möglich. Ist das Telefon hinüber, sind ohne Backup auch die Daten der Karte futsch - Murphy lässt grüssen!



EDS bietet die Möglichkeit, die Karte passwortgeschützt per Container zu verschlüsseln und diese mittels Veracrypt/Truecrypt ausserhalb des Telefons am PC o.ä. auslesen zu können.



Vielleicht gibt es auch noch andere Wege oder es meldet sich noch jemand dazu.