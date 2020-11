„Gibt es einen Adapter für DELL - HDDs“

Hallo, ich habe im Internet ein angebliches "Schnäppchen" gemacht Eine 3 1/2 Zoll Festplatte mit 3 TB für ca. 50 EUR. Habe sie ein halbes Jahr liegenlassen, weil ich andere Computerprobleme hatte. Jetzt wollte ich sie einbauen, aber sie pass nicht an SATA. Der Anschluss sieht ähnlich aus, hat aber mittig keine Kerbe/Aussparung, sondern das Gegenteil. Jetzt habe ich erfahren, dass es sich wohl um eine FP der Firma DELL handelt. (S/N Q01279S2) OS Gibt es einen Adapter, um die FP entweder an SATA im Board oder an USB anzuschließen? Bitte keine dummen Antworten. Dass es dumm von mir war, weiß ich selber.