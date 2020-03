„ASUS Rechner bootet nach Änderung im Boot Menue nicht mehr“

To erase the RTC RAM:

1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.

2. Move the jumper cap from pins 1-2 (default) to pins 2-3. Keep the cap on pins 2-3 for about 5-10 seconds, then move the cap back to pins 1-2.

3. Plug the power cord and turn ON the computer.

https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1150/H81M-PLUS/E8448_H81M-PLUS.pdf

Macht man da.