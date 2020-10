hatte die Karte in einem Handy über Jahre benutzt, gestern wollte ich eine Datei per WiFi dorthin speichern, irgendwie ist die Verbindung abgebrochen, die SD wurde in dem Handy dann gar nicht mehr erkannt.

ist als exFAT formatiert. Kann jetzt keine Änderungen an der Karte mehr vornehmen, weder löschen, schreiben, formatieren, nicht einmal mit einem Partitionierungs-Programm.

Auf die vorhandenen Daten kann ich noch zugreifen, würde die SD aber am liebsten formatieren. Hat noch jemand eine Idee?