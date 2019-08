Hallo zusammen

Ich hab hier USB-Sticks (Sandisk Cruzer Extreme), welche z. B. an einem HP x360 erkannt werden und an HP ProOne Desktopgeräten nicht. Und zwar nicht nur an einem Gerät, sondern an allen und es betrifft auch alle Sticks, d.h. es muss irgendein Problem zwischen genau diesem Typ USB-Stick und jenem Typ Computer vorliegen. Wie kann man da vorgehen?

Gruss und Dank

Thomas