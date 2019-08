Ist jedes USB-Speichermedium ein USB-flash-Laufwerk?

Nein.

Dass USB-HDDs kein Flash-Laufwerk sind, hast Du ja selbst schon geschrieben.

USB ist ja nur der Anschlussstandard, der sagt aber noch nichts über die Speichertechnologie aus, die dann für die Speicherung der Daten verwendet wird.

Man kann DVD-Laufwerke über USB anschließen, dann hat man z.B. einen optischen Datenträger.

Man kann sogar Diskettenlaufwerke über USB anschließen...

alle digitalen Speichermedien als "flash-Speicher"

Nein.

CD und DVD sind genau so digitale Speichermedien aber ganz ohne Flash.

Strenggenommen ist "Flash-Laufwerk" völliger Unsinn, weil bei einem Flash-Speicher ja nichts "läuft".

Die Begriffe werden - wie viele andere in der IT auch - mehrdeutig, missverständlich oder wahlweise auch komplett falsch verwendet. Für eine Orientierung, wenn man sich in die Materie einarbeiten will, ist das natürlich wenig hilfreich.

