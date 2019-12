Nahe Zukunft - schnellere Festplatten bei zufälligen Zugriffen?

Hallo zusammen

Wie sieht es aus, so auf 5-10 Jahre hinaus betrachtet: Werden in absehbarer Zeit Festplatten (SSDs / neue Erfindungen) zur Marktreife gebracht, welche hauptsächlich oder auch im Bereich "zufällige Zugriffe / kleine Dateien" einen deutlich spürbaren Fortschritt zeigen? Leider werden immer nur die maximalen Übertragungsraten verbessert, aber wer braucht im Alltag Datenraten von 3.5 GB/s, aber dafür nur ca. 50 MB/s bei kleinen Dateien? Warum ist es so viel schwerer, die Übertragung von kleinen Dateien zu verbessern?

Ich habe einen genügend guten Rechner (Skylake, Samsung 850 Evo). Plane nur grad so gedanklich meine PC-Zukunft bzgl. Neuanschaffungen. Da gibt es Entwicklungen beim PCI-E Standard, beim RAM (DDR5 oder andere) usw. Aber das alles macht nur Sinn, wenn auch die Festplatten und das Internet deutlich schneller werden. Im Moment habe ich schon das Gefühl, bereits an einem Punkt angekommen zu sein, an welchem es bald nur noch sehr begrenzt Sinn macht, aufzurüsten oder einen neuen Rechner zu kaufen, da meine 16 GB RAM nur in Ausnahmefällen zu 80 Prozent belegt sind und mein Prozzi sich auch langweilt. Dafür habe ich bei vielen Tabs im Browser plötzlich Hänger, die aber eher durch Software-Probleme / schlechte Programmierung der Webseite erklärbar sind, denn durch zu langsame Hardware.