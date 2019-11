Klonen der Festplatte endet mit disk read error

Guten Morgen,

also das ist mein letzter Versuch, mit Dr. Google bin ich jetzt auch am Ende und ziemlich frustriert. Vielleicht weiß ja hier einer der alten Hasen ja noch eine Idee?

Ich arbeite mit einem uralten System mit Gigabyte GA 890GPA-UDH Mainboard mit AMD 890GX Chipsatz und von Windows 7 auf 10 geupgradeten 64 Bit Betriebssystem und wollte dies mit einer SSD Festplatte aufpeppen.

Ich habe eine Terabyte Festplatte gekauft (Seagate SSD Barracuda ZA1000CM1A002) und die alte Systemfestplatte mit Macrium deflect geclont, wie es in den vielen Videos in dem Thema beschrieben wird. Der Clonvorgang verlief immer fehlerfrei, ich sehe die geclonte Festplatte und kann auch mit meinem System problemlos darauf arbeiten, beschreiben etc..

Wenn ich diese Festplatte aber dann an den primären SATA Eingang anschließe, das Original abstöpsel, bekomme ich im IDE Modus schnell den disk read error. Unter AHPI läuft scheinbar weiter, bricht dann aber auch irgendwann ab. Der Chipsatz bietet keine AHPI-Unterstützung für Windows 10, klar, so dass ich den Weg aufgegeben habe. Nun versuche es mit dem ollen IDE.

Auch die Macrium eigenen boot failure tools per Rettungs-CDs bringen keinen Erfolg.

Nun bin ich komplett ratlos. Hat jemand eine Idee