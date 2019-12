„Externe HDD (WD Elements) mit Starttaster dauerhaft abschalten“

Hallo,

zur Datensicherung unter Win 10 und Win 7 (Parallelinstallation) verwende ich seit einiger Zeit eine externe USB-HDD (4 TB) von Western Digital. Diese verfügt nur noch über den heute üblichen Taster zum Ein- und Ausschalten, nicht mehr über den früher gebräuchlichen, soliden Kippschalter.

Problem: Bei jedem Hochfahren des PCs nach Einschalten der Steckerleiste ist die HDD auch an, und wird von beiden Windows-Versionen eingebunden. Nur einen Bruchteil der Zeit wird sie tatsächlich verwendet - so kommen dauernd unnötige Betriebsstunden zusammen, wenn man nicht an das manuelle Ausschalten denkt.

Aber vor allem droht mir so ja auch eine größere Gefahr, dass meine Datensicherung irgendwann mal unverhofft durch einen Verschlüsselungstrojaner zerstört wird.

Gibt es einen Kniff, dass die HDD erst durch gezieltes Einschalten aktiviert wird? Die unbequemeste Lösung wäre ein separater Zwischenstecker mit Kippschalter für ihr Netzteil. Vielleicht geht es ja auch per Software oder Firmware-Einstellung?