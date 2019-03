aber senden sie vielleicht selber ein gewisses Magnetfeld aus?

Innerhalb von Festplatten sind zwar durchaus starke Magnete verbaut, außerhalb des Gehäuses ist von deren Wirkung aber nicht mehr viel zu spüren.

Schaue mal wie nah Festplatten in großen Speichersystemen nebeneinander verbaut sind. Da musst Du Dir also wirklich keine Sorgen machen. Kannst Du also wie luttyy stapeln, aber nicht in so hohen Stapeln dass Platten runterfallen können (das würde ihnen nämlich schaden).