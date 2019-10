„Ext.FP mit GPT Schutzpartition / nichts geht“

https://www.youtube.com/watch?v=myj0jnpSYe4

Da ist normalerweise der USB auf SATA Controller im Gehäuse im Arsch und viel Spaß angesagt und GPT to MBR konvertieren ist da definitiv für den Arsch, im Internet steht halt schon viel Scheiß, besonders in dem Fall bei disk-partition.com...

Da muß immer mindestens die Platte ausbauen (bei defektem Controller) und intern in nem PC einbauen oder extern per USB Adapter = Controller oder in nem neuem USB Gehäuse betreiben!

Wenn der Controller nicht hin sein sollte hilft da immer das:

https://www.windows-faq.de/2017/07/13/festplatte-oder-usb-stick-sicher-mit-diskpart-loeschen/

Und dann sind die Daten natürlich definitiv im Nirwana.