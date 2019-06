„CrystalDiskInfo meldet Fehler“

Eine Low-Level-Formatierung kannst du mit normalen Mitteln an deinem Rechner überhaupt nicht vornehmen, sowas machen die Hersteller der Festplatten in der Fabrik!

Das, was hier fälschlicherweise bzw. umgangssprachlich immer als "Low-Level-Format" bezeichnet wird, ist lediglich eine Überschreibung der Festplatte mit Nullen. Deshalb steht auch in deinem Screenshot "Not a true low level format", weil es eben genau das nicht ist.