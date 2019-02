Brauchen M2 SSDs immer noch länger zum Booten als normale?

Hallo

Als die ersten M2 NVME SSDs rauskamen, klagten viele über eine längere Bootzeit (genauer: POST-Bootzeit), weil der Controller länger benötigte zur Initialisierung als der S-ATA-Controller.

Daher meine Frage (und ich weiss, das dies wohl sehr vom Mainboard abhängt): Kann jemand aus Erfahrung sagen, ob dies heute bei aktuellen Intel-Boards immer noch so ist? Jemand, der am gleichen Board eine normale SSD am Laufen hatte und dann aufgerüstet hat? Am besten Vergleich Samsung 860 Evo vs Samsung 970 Evo.

Wäre natürlich auch gut, wenn Mainboard-Modelle genannt würden, damit ich weiss, welche Boards weniger "problematisch" diesbezüglich sind.

Gruss und Dank

Thomas