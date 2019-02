„Bootmanager auf SSD ?“

https://www.intel.de/content/www/de/de/support/articles/000006704/boards-and-kits/desktop-boards.html

Jenau das passiert da beim GA-Z77X-UD3H im AHCI SATA Modus und den Treiber XP per F6 anzubieten geht AFAIK immer in die Hose!!!

https://www.win-raid.com/t2f23-Intel-RST-RSTe-Drivers-newest-v-WHQL-v-WHQL.html

Da muß man schon XP im IDE = kompatiblen SATA Modus installieren, dann das machen:

forcing the installation of the modded "Universal 32bit Intel RST driver v11.2.0.1006 from within the Device Manager by using the "Have Disk" option, entering the BIOS while rebooting and setting the Intel SATA Controller to "AHCI".

At next reboot you should be able to boot into XP in AHCI mode.

https://msfn.org/board/topic/107504-integration-of-intels-sata-ahci-and-raid-drivers/?page=98

Fernando ist da übrigens der absolute Guru und Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller heißt der Controller, der da nen Treiber haben muß beim GA-Z77X-UD3H jenau!

Ich würde da übrigens wenn XP in ner VM installieren und mir den Scheiß ersparen!

Im IDE = kompatiblen SATA Modus startet dein W7 natürlich auch nicht mehr und allgemein sollte man bei ner SSD immer besser den AHCI Modus nehmen.

"Auf meinem Win7-32Bit-Zweit-PC hab ich das schon hingekriegt (XP zuerst)"

Mainboard?

Im AHCI Modus läuft das auf absolut keinem Mainboard auf der Welt, weil auf absolut keiner XP CD AHCI Treiber integriert sind!