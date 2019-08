Ausgebaute SSD wird nicht vom angeschlossenen Laptop erkannt

Liebe Community,

Ich habe folgendes Problem. Ich habe die SSD aus meinem Lenovo Yoga ausgebaut um die Daten zu retten. Der Lenovo Laptop hat sich beim Start aufgehängt und muss zurückgesetzt werden, weshalb ich die SSD kopieren wollte. Ich habe sie jetzt ausgebaut und in einen M.2 SSD Case eingebaut und an meinen Alten Laptop angeschlossen. Dieser zeigt mir nun unter Geräte und Drucker die Festplatte an, unter Computer allerdings nicht. Wenn ich die Festplatte in der Computerverwaltung Initialisieren will, dann bekomme ich die Fehlermeldung, dass das System die Datei nicht finden kann. Teilweise zeigt er mir die Festplatte überhaupt erst nach einigen MInuten an. Die Aktion

Ich habe ebenfalls ein Programm runtergeladen (MiniTool Partition) und in diesem Programm findet er die Festplatte ebenfalls nicht.

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann bzw. hat einen Lösungsvorschlag.

Mein alter Laptop ist ein

Sony VAIO VPCEJ2Z1E

BIOS- Version: INSYDE R0200Z9, 19.04.2012

Ich bedanke mich bereits im Voraus und wünsche einen schönen Abend

Joshua Busch