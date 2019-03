Hallo,

ich habe einen funktionierenden 32GB USB in einem Laptop und wollte 13GB Daten darauf kopieren.

Beim kopieren ist ein Fehler aufgetreten.



Jetzt wenn ich den USB Stick in den Laptop stecke kommt immer "Datenträger F einlegen" und "auf Laufwerk F kann nicht zugegriffen werden" und dann...

"Sie müssen den Datenträger formatieren bovor Sie Ihn benutzen können"



Das gleiche kommt auch auf einem anderen Laptop.



Kann ich irgendwie wieder an meine Daten auf dem Stick zugreifen?