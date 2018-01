„Wie SED-Passwort vergeben? (UEFI, Hardware-Verschlüsselung)“

Danke für die Links!

Dein 2ter Link fasst mein Problem sehr schön zusammen:



"Zwecks Datenschutz muss Unbefugten aber noch der Zugriff über die Schnittstelle versperrt werden. Der gängige Weg dafür ist das ATA-HDD-Passwort, das bei jedem Systemstart und nach dem Aufwachen aus einem Schlafmodus eingegeben werden muss. Um das Passwort eingeben zu können, muss das BIOS des Systems aber das ATA Security Mode Feature Set unterstützen. Das ist längst nicht bei allen PCs der Fall oder nicht korrekt implementiert, greift etwa nicht nach dem Aufwachen aus dem S3-Schlaf. SEDs mit Zugriffsschutz nach TCG Opal benötigen wiederum andere Zusatzsoftware und sogenannte eDrives kooperieren nur mit der BitLocker-Funktion der Pro- und Enterprise-Versionen ab Windows 8."



In meinem Manual für das Board steht nichts darüber (nur über TPM). Auch über Zusatzsoftware höre ich zum ersten Mal. Und einen "eDrive" habe ich wohl auch nicht.



Hier habe ich aber was super-Interessantes gefunden: Eine "Erweiterung" des BIOS, das die ATA-Passwortabfrage "nachrüstet":

http://www.tb-kaiser.de/ahci_sbe/

Ob ich mir damit wohl das MoBo zerschieße?



2.) Ich habe ca. 2,3 TB auf der Platte (3TB). Das Verschlüsseln mit VeraCrypt dauert da wohl Tage? Der Vorteil bei SEDs ist ja, dass das in Sekunden, nur durch das Setzen eines Passwortes möglich ist, weil die Daten von vorneherein verschlüsselt sind.



Wenn dir was dazu einfällt, bitte her damit! Vielen Dank!