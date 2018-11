„Welche SSD mit 500 GByte kaufen?“

...wobei sich allerdings die Frage stellt, ob die 120 GB sowohl für das System (= kein Problem) als auch für die eigenen Daten ausreichen. Ich habe das ebenfalls rund 10 Jahre alte Notebook eines Freunden mit einer preiswerten 120-GB-Kingston-SSD aufgerüstet, und der Geschwindigkeitsunterschied zu früher ist schon enorm. Allerdings benutzt mein Freund sein Notebook nur zum Surfen und für Office-Anwendungen. Außer ein paar Dokumenten und ein paar Urlaubsfotos ist da nichts Eigenes drauf, deshalb reichen ihm die 120 GB. Und was den Geschwindigkeitsunterschied der verschiedenen SSDs angeht: die sind zwar im Test messbar, in der Praxis aber - und das erst recht auf so einem alten Schätzchen - nicht spürbar.