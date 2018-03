„USB-Stick lässt sich nicht mehr ausklappen“

Hi, mein Lexar 32 GB USB3-Stick hat einen einklappbaren Stecker. Seit heute kann ich den Stecker nicht mehr ausklappen, komme also nicht an die Daten. Es gibt zwar einen Backup-Stick, der ist aber nicht ganz aktuell.

So sieht er aus:

https://www.amazon.de/Lexar-S75-32GB-JumpDrive-LJDS75-32GABEU/dp/B00T61JM4E

Wie könnte ich dieses mechanische Problem vorsichtig lösen? Es ist so ein Plastikschieber, der sich nur nur 2 mm bewegen lässt (statt 1,5 cm, um den Stecker auszufahren). Vielleicht hat hier jemand schon das Problem gehabt und gelöst? Vielen Dank!