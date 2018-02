„Synology Hyperbackup fehlgeschlagen“

Hallo,

leider bekomme ich das Hyperbackup der Synology nicht erfolgreich zum laufen. Bekomme immer eine Fehlermeldung.

Zur Sicherung wird eine USB3, 3,5" (eigene Stromversorgung) HDD. Folgender Fehler kommt immer:

Sicherung

Stufe,Datum & Zeit,Benutzer,Ereignis

Error,2017/12/09 02:09:23,SYSTEM,[Local][Gesamt Sicherung] Failed to run backup task.

Error,2017/12/09 02:09:22,SYSTEM,[Local][Gesamt Sicherung] Failed to backup data.

Error,2017/12/09 02:09:21,SYSTEM,"[Local][Gesamt Sicherung] Exception occurred while backing up data. (The data stored in backup destination [usbshare1-2] was corrupted. Please contact Synology Technical Support.) [User: admin, Path: Pool/chunk_index:53427634]"

Information,2017/12/08 22:07:02,SYSTEM,[Local][Gesamt Sicherung] Backup task started.

Information,2017/12/08 22:06:26,admin,"[Local][Gesamt Sicherung] Remove shared folders [Automation,xxxxxxe,Datenspeicher,Interlink,pxxxxxxxx]."

Information,2017/12/08 14:19:45,admin,Setting of backup task [Gesamt Sicherung] was created to backup to [usbshare1-2/1.hbk].