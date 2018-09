in meinem Lapi mit Win7x64 werkelt eine 2GB HD, auf der ersten Partition (200GB) befindet sich das OS, weiterhin ist ein BR eingebaut. Ich möchte das Teil gern durch eine SSD beschleunigen, aber weder auf die HD noch die BR verzichten. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, an die ich nicht gedacht habe, vielleicht eine Hybrid SSD oder was im Steckplatz der WiFi Card. mehr Möglichkeiten hat ein Laptop ja sicher nicht.