„Neue SSD für Clonen mit Acronis vorbereiten“

Ich bitte um Mithilfe. M?chte eine "Neue" SSD so

vorbereiten, das ich mit Hilfe von Acronis True

Image 12 darauf zugreifen und mein OS Win7-64

cloonen kann. Bisher erkennt Acronis die SSD nicht

obwohl ich sie mit Gparted initalisiert und Lw C,

Lw System und Lw Daten festgelegt habe. Auch eine

gelungene Neu-Installation f?hrt nicht zum Erfolg.

Wo hakt es bei mir? Bisher bin ich durch Probieren

zum Erfolg zu gekommen,aber das nahm viel Zeit in

Anspruch. Nun habe ich dazu keine Lust mehr und

bitte um Mithilfe.

Vielen Dank f?r Euer Bem?hen.