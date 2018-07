Formatierung nicht möglich da angeblich Prozesse/Programme HDD belegen

Hallo zusammen,

habe ein Windows 10 64bit System und als Systemfestplatte eine 256 SSD und eine in 4 Partitionen unterteilte 1.5TB HDD. Diese wurde mir zu klein und langsam, also habe ich eine 500GB SSD eingebaut und darauf einiges an Daten/Programmen von der HDD ausgelagert. D.h. ich möchte nun die 1.5 TB HDD neu partitionieren. Doch das erscheint nicht so einfach. Zuerst wundert mich die Darstellung in der Datenträgerverwaltung. So ist die Partition "Medien" unterteilt dargestellt, ist aber nur 1 Partition:

Aber:

Nun bekomme ich bei Rechtsklick nicht die Möglichkeit, die Partitionen "Medien" zu löschen (ausgegraut) und ich kann sie nicht formatieren. Nichtmal unter cmd.exe und die Meldung lautet dererlei:

Jetzt gibt es sicher 1.000 Infos, die ich vergesse, anzugeben! Bitte fragt mich danach, ich meine, alles Relevante genannt zu haben. Ach, doch nicht:

"Medien" ist komplett leer (auch versteckte Dateien anzeigen). Kein pagefile.sys usw. D.h. ch habe die Auslagerungsdatei für "Medien" probehalber deaktiviert und kein Papierkorb drauf eingerichtet. Dumme Frage, ein einfacher Neustart, nachdem ich die obigen zwei Dinge eingerichtet habe? Konnte ich noch nicht, weil wegen Neuinstallation der SSD ewiglange Downloads laufen, aber sofern Win 10 keinen Neustart fordert, ändert das m.E. auch nichts.

Danke im Voraus und schöne Grüße

Marc