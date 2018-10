„festplatte klonen“

Hallo auch,

meine Festplatte lahmt etwas ,deshalb will ich diese austauschen. Meine Frage:

Die Platte hat 1 TB und 7 Partitionen. darauf auch Textprogramme ,Spiele usw. Zur Verfügung wäre Acronis 2017 oder von Samsung das klontool.Wenn ich nun zum Bsp. eine größere Platte 2TB einbauen würde ? muß ich alle Partitionen vorher neu einrichten, Werden beim klonen diese selbst eingerichtet ?.Werden auch alle Verknüpfungen wieder erstellt, so daß diese wieder genau so läuft wie gehabt ? Oder gibt `s wegen dem Größenunterschied mehrere Probleme, so daß ich besser eine gleich große 1TB ev. SSD einbauen sollte

System ist Win7