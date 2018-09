Bitlocker Verschlüsselten Datenträger clonen mit Dockingstation

Hallo Leute,

hat jemand von Euch schon mal versucht mit einer USB Dockingstation wie z.B. dieser hier, einen Datenträger, der mit Bitlocker verschlüsselt ist, zu clonen?

Hintergrund ist, dass ich bald mehrere neuen Laptops in Betrieb nehmen muss und aus den "alten" Laptops die SSD ausbauen möchte, dann aud die SSD der neuen Laptops clonen und einfach in den neuen Laptops die neuen SSD weiter zu betreiben. Damit hoffe ich, den ganzem Ärger mit Neuistallation von Windows 10 und all den installierten Programmen die die Kolleginnen und Kollegen im laufe der Jahre installiert haben, aus dem Weg zu gehen. Da wir eine Volumenlizenz haben, sollte die Aktiviereung auch kein Problem sein.