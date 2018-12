„2. SSD parallel“

Ist das in einem aktuellen System mit aktueller Erst-SSD möglich, oder "bremst" die alte SSD die neue SSD aus?



Kurze Antwort: Nein



Da SATA-Laufwerke einzeln angeschlossen werden, hat ein langsameres Laufwerk keinen Einfluss auf die restlichen. So btw. ist SATA-3 ohnehin der schnellste Standard, den herkömmliches SATA bietet. Wenn Du also eine stinknormale SSD an SATA anschliesst, ist die auch nicht schneller als die jetzige 850EVO.



Schneller als SATA sind SSD, wenn sie über NVME angeschlossen sind. Die würden durch eine herkömmliche SATA-SSD aber auch nicht gebremst.



Das Drosseln von Laufwerken ist ein alter Hut aus IDE-Zeiten, wo noch zwei Platten am selben Strang angeschlossen waren. Selbst da konnten zum Schluss jedoch auch verschieden schnelle Laufwerke am selben Anschluss betrieben werden und liefen für sich volle Pulle.