„2. Festplatte nicht erkannt“

Über Jahre habe ich bei meinem LenovoLap die Datensicherung mit Acronis durch Klonen gemacht. 2. FP in einen Adapter, in den DVD-Schacht rein, Platte wurde erkannt und nach geraumer Zeit hatte ich meinen Klon. Seit einiger Zeit wird die FP im DVD-Schacht nicht mehr erkannt, auch die Verwendung eines neuen Adapter brachte nix. In der Datenträgerverwaltung war die 2.FP nicht zu erkennen, ich entsinne mich irgendwie mal vor längerer Zeit die 2. FP wieder zum Erscheinen gebracht habe - vergessen, selbt langes Üben brachte nix. Kann mir mal Jemand hier im Forum auf die Sprünge helfen??

Gruß aus dem Wald, der Frühling kommt bald - oder auch nicht.

Jürgen